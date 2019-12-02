Уткин снова обрушился с критикой на Дзюбу

Уткин снова обрушился с критикой на Дзюбу
Василий Уткин. Фото: Baltphoto, Михаил Киреев

Футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал нападающего петербургского «Зенита» и Артема Дзюбу после матча с московским «Спартаком» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Несколько десятков людей закрыли за решёткой за то, что они «оскорбляли» тебя; закрыли за слова, а ты поехал домой ужинать. Нельзя никого сажать за слова, даже на день — это моё глубокое убеждение. Тот случай, когда имею на это не голословное право: про меня кричали и пели не раз — и ещё споют. А ведь можно было сейчас попросить отпустить. Заявить, что дело зашло слишком далеко. Много чего можно было сказать. А ты ещё и фашистами их назвал. Ну и кто ты сам после этого?» — написал Уткин в Telegram.

Во время матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» шестеро молодых людей стали выкрикивать нелестные комментарии в адрес Дзюбы. Их задержали сотрудники Центра «Э». Инцидент произошел в субботу, 30 ноября. Команды играли на стадионе «Смена» на улице Верности. Молодые люди начали громко выкрикивать обидные фразы, в частности, они назвали игрока российской сборной «кривоногим». Как пишет «Фонтанка», присутствовавшие на игре сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом незамедлительно отреагировали, усадив всех шестерых нарушителей порядка в машину.

Напомним, во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (0:0) фанаты «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Артема Дзюбы. После этого КДК оштрафовал «Спартак» на 100 тыс. рублей за нецензурную кричалку фанатов в адрес Дзюбы.

Похожий инцидент произошел после победного матча против команды Сан-Марино. Болельщики выкрикивали нецензурные выражения в адрес Артема Дзюбы. РФС разыскивает их, чтобы применить санкции. Сам Дзюба сказал, что не стоит обращать внимания на эту «кучку идиотов». Напомним, 19 ноября состоялся последний матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу российской сборной.

Во время вчерашнего матча 18 -го тура РПЛ фанаты «Спартака» снова стали выкрикивать оскорбительные слова в адрес Артема Дзюбы. Напомним, что вчера, 1 декабря, «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» со счетом 1:0.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что оскорблявшим нападающего национальной команды Артема Дзюбы фанатам грозит запрет на посещение матчей сборной России в Петербурге на Евро-2020.

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