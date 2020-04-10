В Пятигорске задержан мужчина, захвативший в заложники женщину с детьми

Житель Пятигорска взял в заложники свою сестру и двух ее маленьких детей. Он требовал деньги и возможность уехать за границу.

Как сообщили в СУ СК по Ставрополью, в отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников. По данным правоохранителей, он забаррикадировался с сестрой и детьми в ее квартире. Его удалось задержать, обошлось без пострадавших.

Позже появилось предположение, что он мог сделать это из-за недосыпа, вызванного приемом препаратов после операции на глаза. Как сообщает РИА Новости, из-за этих препаратов он почти не мпал и вышел из себя.

Мужчина вел в своем Instagram прямой эфир, в котором он просил связать его с правоохранителем, медийной личностью или журналистом. Также он потребовал 200 миллионов долларов.

На видео была видна дверь, которую мужчина забаррикадировал тумбочками и окно, которое было закрыто шкафом. Женщина, которую он взял в заложники, в это время мыла посуду, а дети рядом с ней играли на полу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вооруженный житель Франции взял в заложники женщину с детьми.