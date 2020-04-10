В Петербурге усилили движение на 22-х маршрутах трамваев и троллейбусов

Речь идет о 12 маршрутах трамваев и 10 маршрутах троллейбусов.

Всего дополнительного транспорта на линии было выведено 88 единиц. Из них 48 трамваев и 40 троллейбусов.

С четверга, 9 апреля, усиление затронуло следующих маршруты: трамвайные: 6, 9, 24, 25, 27, 36, 38, 39, 40, 52, 55, 60. Троллейбусные: 2, 3, 14, 20, 22, 27, 35, 38, 40, 45. Об этом сообщает пресс-служба СПб «Горэлектротранс».

Усиление связано с увеличением пассажиропотока в городе. Несмотря на нерабочий апрель, некоторые горожане продолжили выполнять свои рабочие обязанности на предприятиях, которым одобрили продолжение деятельности. В связи с этим, чтобы избежать большого скопления людей в транспорте, на маршруты выводят больше троллейбусов, трамваев и автобусов, которые ранее попали под сокращение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что количество общественного транспорта в карантинный месяц в Петербурге возрастет.