Количество общественного транспорта в карантинный месяц в Петербурге возрастет

Это связано с тем, что некоторым предприятиям города все же разрешили продолжить свою деятельность на новой неделе, несмотря на продленные нерабочие дни.

В связи с этим, Комитет по транспорту изучает пассажиропоток и готовиться оперативно реагировать, выводя на маршруты больше транспорта. Сегодня, 6 апреля, к утреннему часу-пику было запущено больше трамваев, автобусов и троллейбусов. Дополнительные составы сегодня были направлены на 13 наземных маршрутов. Из них 3 автобуса из резерва сегодня следовали по маршруту 2. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Для безопасности и здоровья граждан, во избежания большого скопления пассажиров на популярных маршрутах, в ближайшее время уменьшатся интервалы движения транспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начали дезинфицировать общественный транспорт.