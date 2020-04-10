Netflix назвал самый популярный сериал на карантине

Стриминговый сервис Netflix рассказал, какой сериал чаще всего смотрят зрители онлайн-платформы в период карантина.

Как сообщает Variety, наибольшей популярностью у зрителей во время карантина пользуется комедийный сериал «Офис». За три недели шоу решили посмотреть 200 тысяч человек.

Сюжет культового сериала из 2000-х годов крутится вокруг компании по продаже бумажной продукции, сотрудники которой страдают от скуки и вынуждены терпеть странные выходки своего нелепого босса, роль которого сыграл Стив Карелл.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы популярные среди россиян фильмы и сериалы на самоизоляции.