Петербуржца судят за попытку сбыть 23 свертка с наркотиками

Петербуржца судят за попытку сбыть 23 свертка с наркотиками
Петербуржец предстанет перед судом. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге перед судом предстанет 25-летний местный житель. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. При нем было найдено 23 свертка с запрещенным веществом.

Как полагает следствие, мужчине хранил наркотическое средство, расфасованное в индивидуальных свертках. Общая их масса составляла более 7 гр. Петербуржец планировал их сбыть, но не успел совершить задуманное в связи с задержанием.

«Установлено, что адреса тайников с наркотиками мужчина не успел сообщить покупателям, а оставшиеся партии не успел разложить в тайники», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге несовершеннолетнему предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков.

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Петербуржца судят за попытку сбыть 23 свертка с наркотиками