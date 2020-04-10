Малком получил приз лучшему игроку «Зенита» в марте с помощью дрона

Чтобы вручить футболисту заслуженный приз в условиях самоизоляции, которую граждане соблюдают из-за непростой эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, пришлось прибегнуть к оригинальному решению.

Руководство клуба доставило посылку прямо на дом, но не с помощью курьера, а с помощью дрона. Устройство влетело к Малкому через окно.

Футболист сине-бело-голубых поблагодарил фанатов команды, которые голосовали за него в прошлом месяце и сказал, что счастлив. Также, он напомнил, что в нынешних условиях важно находиться дома. Об этом сообщает официальный аккаунт «Зенита» в Twitter.

В марте Малком провел в РПЛ два матча, в которых отличился одним голом и одной голевой передачей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» договорился с футболистами о понижении зарплат из-за коронавируса.