«Зенит» договорился с футболистами о понижении зарплат из-за коронавируса

Игроки отказались от 50% выплат на два месяца.

Об этом стало известно сегодня, 7 апреля. Обо всем сообщили в РИА Новости, ссылаясь на генерального директора «Зенита» Александра Медведева. Он подтвердил, что все игроки и руководство клуба отказались от половины зарплаты на два месяца. Речь идет об апреле и мае, рассказал Медведев. Отмечается, что пока футболисты все равно не играют и находятся дома – все матчи отменены до конца мая.

«Да, руководство клуба так же, как и футболисты и тренеры, пошло на 50-процентное сокращение зарплат в апреле и мае»,

-заявил Медведев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гендиректор «Зенита» назвал крайний срок возобновления РПЛ. Гендиректор «Зенита» также отметил, что для выхода на игровой уровень футболисты нуждаются в двухнедельных тренировках. Решение будут принимать в конце июня.