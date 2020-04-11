Фанаты могут не увидеть матчи АПЛ до 2021 года

Фанаты могут не увидеть матчи АПЛ до 2021 года
Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. Фото: Pixabay

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) продолжает прорабатывать варианты возобновления сезона, который был приостановлен из-за коронавируса.

Британские футбольные чиновники должный обсудить 17 апреля даты возобновления сезона, сообщает The Mirror. Наиболее вероятным называется период с конца мая до начала июня.

Также планируется, что все матчи до конца сезона будут проходить без зрителей. То же самое может коснуться и начала следующего розыгрыша. Получается, что болельщики могут не увидеть матчи АПЛ вживую до 2021 года.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 669 561 человека. Скончались 102 734, при этом 376 323 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 11 917 человек, умерли 94. При этом 795 пациентов вылечились. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.

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