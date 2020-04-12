Бывший глава «Формулы-1» призвал отменить сезон-2020

Экс-руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун призвал отменить сезон-2020.

«Мы почти ничего не знаем об этом вирусе. Неизвестно, как будет развиваться ситуация дальше. О каком старте сезона тут может идти речь?» — заявил он, сообщает Corriere della Sera.

Весенние сезоны Гран-при «Формулы-1» были отменены из-за ситуации с коронавирусом. Гонки, которые должны были состояться в июне, также попали под угрозу.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 780 314 человек. Скончались 108 827, при этом 404 031 человек выздоровели.

Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.