В Кремле допустили перенос Парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил перенос Парада Победы с 9 мая на более позднюю дату из-за ситуации с распространением коронавируса.

«Парад Победы и празднование Дня Победы будут обязательно. Я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, но он будет обязательно», — отметил он, сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что на официальном уровне решения пока не принято.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 780 314 человек. Скончались 108 827, при этом 404 031 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 13 584 человек, умерли 106. При этом 1045 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.