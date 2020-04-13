Экс-форвард «Зенита» Кержаков посоветовал Кокорину переезжать в Европу

Бывший нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Александр Кержаков, считает, что нападающему Александру Кокорину нужно попробовать свои силы в европейском клубе.

Он назвал Кокорина блестящим игроком и одним из лучших форвардов Российской премьер-лиги. По словам Кержакова, у Кокорина хорошие способности к самоподготовке и самоконтролю, сообщает «Спорт-Экспресс».

Если у Кокорина появится возможность продолжить карьеру в Европе, ему нельзя ее упустить, считает Кержаков.

Ранее Александр Кокорин отказался переходить в аренду в ФК «Сочи». Руководство петербургского клуба отправило его играть в “Зенит-2”. После переговоров с Ротенбергом футболист изменил свое решение и перешел в сочинский клуб.

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.