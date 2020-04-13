«Что за время». Овечкин на карантине смотрит за победой «Вашингтона» в Кубке Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время карантина смотрел победные матчи команды в Кубке Стэнли.

NBC Sports Washington показал матчи в плей-офф НХЛ в сезоне-2017/18, которые привели «Кэпиталз» к победе в Кубке Стэнли. Овечкин опубликовал несколько видео в Stories своего Instagram во время просмотра церемонии награждения, подписав «Что за время».

Напомним, НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса. До этого каждая команда провела не менее 68 игр.

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