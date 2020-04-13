Петербуржцев ждет сильный ветер в понедельник

Петербуржцев ждет сильный ветер в понедельник
Петербург. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В понедельник, 13 апреля, в Северной столице будет облачно и дождливо. Погоду омрачит сильный ветер.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», начало недели в Петербурге омрачит настроение местных жителей плохой погодой.

Петербуржцев ждет облачность, небольшой дождь. Ветер подует юго-западный и западный умеренный, местами возможны порывы до сильного. По информации МЧС, местами порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Днем температура воздуха за окном составит +8-10 градусов.

Такая облачная погода с осадками продержится в городе еще несколько дней. Есть вероятность, что пойдет мокрый снег. По ночам ожидаются небольшие заморозки, а днем температура воздуха прогреется до +5-7 градусов. Конец недели может быть еще более прохладным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россию ждет теплый апрель.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб погода прогноз погоды сильный ветер
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Японские ученые нашли препарат, предотвращающий распространение коронавируса
В Германии число жертв коронавируса приближается к 3 тысячам
Масяня выступила с обращением к россиянам по поводу коронавируса
Израненного тюлененка нашли в порту Усть-Луга
Петербуржцев ждет сильный ветер в понедельник
В США за сутки от коронавируса погибли свыше 1,5 тысяч человек
Россияне в период самоизоляции стали чаще смотреть телевизор
Ночью в Гатчине загорелся частный дом