Петербуржцев ждет сильный ветер в понедельник

В понедельник, 13 апреля, в Северной столице будет облачно и дождливо. Погоду омрачит сильный ветер.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», начало недели в Петербурге омрачит настроение местных жителей плохой погодой.

Петербуржцев ждет облачность, небольшой дождь. Ветер подует юго-западный и западный умеренный, местами возможны порывы до сильного. По информации МЧС, местами порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Днем температура воздуха за окном составит +8-10 градусов.

Такая облачная погода с осадками продержится в городе еще несколько дней. Есть вероятность, что пойдет мокрый снег. По ночам ожидаются небольшие заморозки, а днем температура воздуха прогреется до +5-7 градусов. Конец недели может быть еще более прохладным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россию ждет теплый апрель.