На Маршала Тухачевского пьяный с травматом разбудил соседей стрельбой

В Красносельском районе Петербурга задержали местного жителя. Мужчина устроил стрельбу ранним утром.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в воскресенье, 12 апреля. Петербуржец вышел на улицу и открыл стрельбу у дома 25 по улице Маршала Тухачевского.

Звуки выстрелов разбудили соседей. Местные жители обратились в полицию и заявили о произошедшем. Прибывшие на место правоохранители задержали нарушителя спокойствия. Оказалось, что мужчина был пьян.

Стрелок доставлен в отдел полиции. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга конфликт между тремя мужчина закончился стрельбой. Один из участников спора побил оппонента и, убегая, выстрелил ему в ногу. Потерпевшего госпитализировали в состонии средней тяжести.