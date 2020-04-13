В Петербурге задержали группу наркоторговцев, сбывающих товар в интернете

Полиция задержала участников организованной группы, сбывающей метадон через интернет-магазин в мессенджере.

Согласно информации ГУ МВД России по Петербургу, в квартире одного из домов по улице Морской Пехоты задержали организатора группы, 23 летнего гражданина. У него дома нашли 350 гр метадона и электронные весы.

Задержан и закладчик — 38-летний мужчина со свертком метадона массой 15 гр в кармане. Правоохранители обыскали его квартиру на улице Доблести и изъяли производное вещество, электронные весы, упаковку и блокноты, в которых велись записи о выручке от продажи наркотика.

Все происходило под контролем 39-летней женщины, проживающей на улице Стойкости. У нее также нашли 0,7 гр метадона.

Возбуждены уголовные дела.

Организатора и закладчика арестовали, а администратора посадили под домашний арест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца судят за попытку сбыть 23 свертка с наркотиками.