Разыскиваемого за грабеж водителя задержали с погоней в Приморском районе

В Петербурге полиция устроила погоню за иномаркой, которой управлял водитель, находящийся в федеральном розыске.

По данным ГУ МВД России по городу, все произошло ночью 13 апреля у дома №68 по проспекту Королева. Инспекторы ГИБДД предприняли попытку остановить иномарку Toyota Corolla, однако водитель проехал мимо и попытался скрыться.

Сотрудники ДПС погнались за ним, когда водитель попал в ДТП у дома №41 по Шуваловскому проспекту.

Нарушителем оказался 35-летний петербуржец, числящийся с мая 2019 года в федеральном розыске. Его подозревают в грабеже в Калининском районе.

На водителя составили несколько административных протоколов, после чего передали инициатору розыска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские подстрелили пассажира Nissan во время погони.