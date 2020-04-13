В Ленобласти отремонтируют дороги в 5 районах

В Ленобласти отремонтируют дороги в 5 районах
Ремонт дорог в Ленобласти. Фото: комитет по дорожному хозяйству

Уже заключены соответствующие государственные контракты.

Обновление дорожного полотна запланировано во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском и Приозерском районах 47 региона.

Во Всеволожском районе дорожные службы организуют работу на дороге Санкт-Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск. В Выборгском районе свежий асфальт проложат на участках трасс Зверево — Малиновка и Белокаменка — Лебяжье. В Гатчинском районе специалисты займутся дорогами на трассах Сиверская — Дружная Горка — Куровицы и Мины — Новинка. В Приозерском районе отремонтируют асфальтовое покрытие на дороге Пески — Сосново — Подгорье. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Качество выполненного ремонта оценит специальная лаборатория. Асфальт должен быть ровным, иметь достаточную влагонасыщенность, а также должен обладать необходимым коэффициентом сцепления шин транспорта с участком обновленного полотна.

Заказчиком работ выступил ГКУ «Ленавтодор» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что государство выделит 5 млрд рублей на дороги в Ленобласти.

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