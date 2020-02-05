Государство выделит 5 млрд рублей на дороги в Ленобласти

Комитет по дорожному хозяйству и «Росавтодор» договорились о предоставлении Ленинградской области транша в размере более пяти миллиардов рублей. Средства направят на реализацию крупных проектов.

Областные власти намерены реконструировать Колтушское шоссе и стройку обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта, путепровода во Всеволожске и нового моста в Киришах через реку Волхов. Ленобласть получит средства в течение трех лет, а день на указанные мост и путепровод будут выделены в 2020 году.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, федеральные субсидии и финансирование из дорожного фонда области гарантируют быстрое строительство объектов дорожной инфраструктуры.

Раннее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга пересмотрели бюджет на строительство метро.