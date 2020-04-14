В Москве временно закроют некоторые вестибюли 20 станций метро

В Москве временно закроют некоторые вестибюли 20 станций метро
Метро. Фото: pixabay

Московский метрополитен закроет некоторые вестибюли 20 станций из-за низкой нагрузки в связи с карантином. Соответствующая мера будет временной.

Сегодня, 14 апреля, некоторые вестибюли подземки будут закрыты там, где поток пассажиров значительно сократился. Уточняется, что сами станции продолжат работать.

Как сообщили на сайте Московского метрополитена, при этом вход на станции и выход будет осуществляться через соседние вестибюли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в российской столице скончались еще 13 инфицированных коронавирусной инфекцией. У большинства жертв нового вируса были хронические заболевания.

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