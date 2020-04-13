В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом

Большинство из них имели хронические заболевания.

Об этом стало известно сегодня, 14 апреля. Обо всем сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Еще 13 пациентов, у которых была диагностирована пневмония и был получен положительный результат теста, скончались в Москве. Умершим от 29 до 80 лет, у самой молодой пациентки был синдром Дауна. Известно также, что у большинства жертв инфекции были хронические заболевания. Одного из них лечили в частной клинике.

Напоминаем, что всего в России заболевших более 18,3 тысяч. На данный момент скончались 148 пациентов, 1470 удалось вылечиться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти десять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные зараженные пока что могут дышать самостоятельно.