В Ленобласти десять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ

В Ленобласти десять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ
Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Остальные зараженные пока что могут дышать самостоятельно.

Об этом стало известно сегодня, 13 апреля. Обо всем сообщили в комитете по здравоохранению. Председатель ведомства Сергей Вылегжанин рассказал, что в Ленинградской области коронавирусом болеют 155 человек, из них 10 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Большинство пациентов переносят заболевание легче, они продолжают дышать самостоятельно.

Вылегжанин заверил, что регион готов предоставить 200 аппаратов ИВЛ, так что дефицита коек или медицинской техники не предвидится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург и Ленобласть не закроют свои границы друг от друга. Общественный транспорт будет продолжать движение между регионами. При этом, за пассажиропотоком будут следить, чтобы, в случае необходимости, запускать на линию дополнительные единицы транспорта.

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