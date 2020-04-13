Петербург и Ленобласть не закроют свои границы друг от друга

Ограничивать передвижения петербуржцев и жителей 47 региона власти не намерены. Об этом стало известно сегодня, 13 апреля, в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Граждане могут спокойно поехать на свои дачи в Ленинградской области, если они хотят провести период самоизоляции именно там. Об этом сообщил заместитель главы правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

Общественный транспорт будет продолжать движение между регионами. При этом, за пассажиропотоком будут следить, чтобы, в случае необходимости, запускать на линию дополнительные единицы транспорта, рассказал вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть не будет закрывать границу с Петербургом. Против такой меры ранее уже высказывался губернатор региона Александр Дрозденко. Также, движение на федеральных трассах будет сохранено в полном объеме.