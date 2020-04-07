Ленобласть не будет закрывать границу с Петербургом

Ленобласть не будет закрывать границу с Петербургом
Глава Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto

В планах региона такого не было и не будет.

Ограничивать движение на федеральных трассах не планируется, они будут работать в обычном режиме. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем аккаунте в Instagram.

Глава региона подчеркнул, что, если ограничения и введутся, они не повлияют на транзитные перевозки и на любые услуги, связанные с транспортом.

Все меры, которые принимаются, необходимы для недопущения перемещения большого потока людей, которые могут быть инфицированы, в различные соседние населенные пункты.

По состоянию на 7 апреля, в области зафиксировано 62 случая инфицирования коронавирусом. Из них трое уже смогли успешно выздороветь и выписаться из больниц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиропоток в автобусах между Петербургом и Ленобластью снизился на 80%.

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