Врач назвал парадоксальной ситуацию с коронавирусом в Москве

В российской столице сложилась парадоксальная ситуация с индексом самоизоляции и распространением нового вируса. Такое заявление сделал президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов.

По словам доктора медицинских наук, сначала, когда инфицированных было мало, россияне следовали рекомендациям, показывая высокий уровень самоизоляции. Затем инфекция распространилась шире, а карантин горожане начали соблюдать менее активно.

В эфире одной из программ на телеканале на телеканале «Россия» Ачкасов заявил, что уменьшение индекса обратно пропорционально росту числа заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве было решено закрыть некоторые вестибюли подземки. Соответствующая мера будет временной.