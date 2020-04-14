В Петергофе двух подростков задержали за угон «ретро»-автомобилей

В Петродворцовом районе угнали три автомобиля. Фото: pixabay.com

В Петродворцовом районе угнали три автомобиля. Фото: pixabay.com

В Петербурге двух несовершеннолетних задержали за угон трех автомобилей. Все машины выпущены более тридцати лет назад.

Как стало известно gazeta.spb.ru, с сообщениями об угоне в полицию Петродворцового района обратились три местных жителя.

Один из них лишился ВАЗ 21063 1986 года выпуска стоимостью 50 тыс. рублей. У второго угнали ВАЗ 21043 за 25 тыс. рублей. Третьим пропавшим автомобилем оказался Volkswagen Golf 1984 года выпуска. Владелица оценила ущерб в 187 тыс. рублей.

Предполагаемых угонщиков задержали вечером в понедельник, 13 апреля. Ими оказались 14-летний ученик седьмого класса и 16-летний студент одного из колледжей города. Оба подростка переданы родителям.

Возбуждены уголовные дела о краже. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга у технического директора похитили автомобиль Land Rover стоимостью 5,1 млн рублей.