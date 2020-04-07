На Обуховской Обороны угнали Land Rover за 5 миллионов

На Обуховской Обороны угнали Land Rover за 5 миллионов
Место угона оборудовано камерой видеонаблюдения. Фото: pixabay.com

В Невском районе Петербурга неизвестные похитили автомобиль Land Rover стоимостью 5,1 млн рублей. В полицию о произошедшем сообщил владелец машины, технической директор одной из компаний.

Как стало известно gazeta.spb.ru, автомобиль был угнан в понедельник, 6 апреля. Кража произошла между 14:00 и 15:00. Последний раз Land Rover владелец видел у дома 21 по проспекту Обуховской Обороны.

Автомобиль застрахован по КАСКО и ОСАГО. Дополнительной системой слежения не оборудован.

На месте происшествия установлена камера видеонаблюдения. Запись изъята следственно-оперативной группой.

Автомобиль и похититель разыскиваются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге угнали Range Rover стоимостью 4,5 млн рублей. Машина принадлежит командиру войсковой части.

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