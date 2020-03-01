В Петербурге у военнослужащего угнали Range Rover

Пока командир войсковой части находился в отпуске, злоумышленники угнали его дорогостоящий внедорожник, припаркованный в Красносельском районе Северной столицы.

Точная дата исчезновения люксового авто неизвестна, поскольку 22 февраля офицер отправился в Сочи, откуда вернулся только 28 февраля. Тогда-то пострадавший и обнаружил пропажу, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Нанесенный материальный ущерб военный оценил в 4,5 миллиона рублей.

Отметим, что по документам внедорожник принадлежит 34-летней женщине, проживающей в Твери. Правоохранители разыскивают злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино пожар унес жизнь мужчины. Владелец двухкомнатной квартиры на улице Белы Куна погиб в результате возгорания.