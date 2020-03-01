В Купчино пожар в квартире унес жизнь владельца

В результате пожара в квартире дома №15/2 по улице Белы Куна в Купчино погиб находившийся внутри мужчина.

О страшном происшествии ночью 1 марта рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте». Позже случившееся подтвердили в управлении МЧС РФ по Петербургу и области. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 1:09.

Спустя 50 минут пламя было ликвидировано. Огонь занялся в двухкомнатной квартире и распространился на площади в 20 «квадратов». Что стало причиной пожара, неизвестно. Погибший, по предварительной информации, являлся владельцем жилплощади.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ижевске в результате несчастного случая скончался экс-чемпион мира по велосипедному спорту Андрей Ведерников. На спортсмена, находившегося в санатории, упало дерево.