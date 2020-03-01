В Ижевске трагически погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

В возрасте 60 лет в Ижевске в результате несчастного случая погиб чемпион мира по велоспорту 1981 года Андрей Ведерников.

Трагический инцидент произошел в субботу, 29 февраля. На спортсмена упало дерево на территории санатория «Металлург», пишет ТАСС, ссылаясь на региональное управление Следственного комитета РФ. Причиной падения дерева стали проводившиеся санитарные работы. Детальные обстоятельства произошедшего остаются неизвестными.

По факту гибели Андрея Ведерникова возбуждено уголовное дело. Отметим, что спортсмен был первым гражданином СССР, ставшим чемпионом мира в велоспорте на шоссе. Кроме того, Ведерников пять раз завоевывал звание чемпиона СССР по велоспорту.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 1 марта 2020 года — 25-я годовщина со дня смерти легендарного отечественного журналиста Влада Листьева.