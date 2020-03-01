25 лет назад в Москве убили журналиста Влада Листьева

Влад Листьев был крайне осмотрительным и опасался за свою жизнь. К сожалению, это не спасло его. Фото: Wikipedia

Влад Листьев был крайне осмотрительным и опасался за свою жизнь. К сожалению, это не спасло его. Фото: Wikipedia

1 марта 1995 года, перед дверью его собственной квартиры неизвестные убили легендарного российского журналиста Влада Листьева, изменившего отечественное телевидение.

Владислав Листьев, на момент смерти — директор телеканала ОРТ и ведущий таких программ, как «Взгляд», «Час пик», «Поле чудес» и «Тема» был убит двумя выстрелами, в предплечье и в голову. Журналисту было 38 лет. Спустя четверть века его смерть по-прежнему остается загадочным, нераскрытым происшествием, несмотря на резонанс мирового масштаба и уверенность следователей в том, что это не трагическая случайность.

Согласно расследованию, опубликованному «Лентой», «заказать» убийство Листьева могли рекламодатели, которых не устраивало желание нового главы ОРТ «очистить» рекламный рынок на телевидении. Среди покупателей рекламного времени числились также Борис Березовский, входивший в совет директоров ОРТ, и Бадри Патаркацишвили, партнеры по «ЛогоВАЗу». Однако с тем, что причиной убийства мог стать конфликт между Березовским и Листьевым, согласны не все, включая друзей погибшего журналиста и сегодняшних правоохранителей.

Так или иначе, в апреле 2009 года расследование убийства Влада Листьева было приостановлено и неизвестно, удастся ли когда-нибудь довести его до конца и наказать виновных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2015 году в столичной клинике при загадочных обстоятельствах скончался фигурант уголовного дела об убийстве Листьева.