В Петербурге проверили шесть тысяч тонн креветок с начала года

В Петербурге проверили шесть тысяч тонн креветок с начала года
Партии креветок прошли контроль. Фото: pixabay

С начала 2020 года в Петербурге и Ленинградской области сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 6364 тонн креветок.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области, сотрудниками ведомства проверялись креветки, поступившие на территорию региона из дюжины стран.

Самая большая партия креветок прибыла из Индии — 2266 тонны. Более тысячи тонн морепродуктов поступили из Аргентины, около 770 тонн — из Эквадора и почти 730 тонн — из Китая. Также партии различных креветок привезли из Вьетнама, Гренландии, Таиланда, Индонезии, Шри-Ланки, Кубы, Никарагуа и Бангладеша.

Все грузы прошли ветеринарный контроль и были выпущены для последующей реализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в партии египетской мяты обнаружили мертвые семена паразитов.

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