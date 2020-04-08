В Петербурге в партии египетской мяты обнаружили мертвые семена паразитов

В Петербурге в партии египетской мяты обнаружили мертвые семена паразитов
Груз не стали уничтожать из-за нежизнеспособности семян. Фото: Pixabay

В Северной столице в крупной партии египетской мяты при проверке обнаружили мертвые семена растений-паразитов.

Груз весом 8,3 тонны прибыл в адрес зарегистрированного в городе предприятия. В результате проверки инспектор обнаружил семена, похожие на семена карантинных растений рода Повилика.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по городу и Ленобласти, проверка подтвердила наличие мертвых семян растений-паразитов, однако для мяты они оказались не опасны.

В результате выпуск груза разрешили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург не пустили крупную партию зараженных мандаринов.

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В Петербурге в партии египетской мяты обнаружили мертвые семена паразитов
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