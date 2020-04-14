Госдума перенесла День окончания Второй мировой на 3 сентября

День окончания Второй мировой войны будут отмечать 3 сентября. Фото: Госдума РФ

День окончания Второй мировой войны будут отмечать 3 сентября. Фото: Госдума РФ

В России вводят новую памятную дату. Госдума РФ поддержала законопроект о переносе на 3 сентября дня воинской славы — окончания Второй мировой войны. Прежде его отмечали второго сентября.

Законопроект одобрен во втором и третьем чтении на заседании во вторник, 14 апреля. Авторами его выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по обороне Владимиром Шамановым.

Цель законопроекта — укрепить исторические основы и патриотические традиции, а таке сохранить историческую справедливость. По словам Шаманова, победа советского оружия над «фашистской чумой» сыграла решающую роль в истории России и всего человечества.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле допустили перенос Парада Победы с 9 мая на более позднюю дату. Причиной этого стала пандемия коронавирусной инфекции нового типа.