Ученые из Петербурга объяснили высокую смертность от коронавируса в Испании и Италии

Низкий уровень миссенс-мутаций делает людей более уязвимыми, так как коронавирус "цепляется" за один и тот же белок. Фото: pixabay.com

Низкий уровень миссенс-мутаций делает людей более уязвимыми, так как коронавирус "цепляется" за один и тот же белок. Фото: pixabay.com

Специалисты по генетике из городской больницы № 40, Института акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Отта и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) изучили проблему высокой смертности от COVID-19 в Италии и Испании.

Для этого ученые исследовали участки генома россиян и жителей Европы, с целью проанализировать определенные мутации, позволяющие коронавирусу проникать в организм. Выяснилось, что никаких особенностей, снижающих риск заражения инфекцией, у россиян нет, геномы принципиально не отличаются.

При этом, как рассказали в пресс-службе СПбГУ, у жителей стран Южной Европы, таких как Италия, Испания или Португалия отмечается крайне низкий уровень миссенс-мутаций, что могло послужить причиной вспышки смертности от вируса и его активно распространения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число умерших от коронавирусной инфекции жителей России достигло 170 человек.