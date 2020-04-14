На юге США разрушительное торнадо унесло жизни 30 человек

Накануне ночью, 13 апреля, по южным штатам США прошла серия торнадо и ураганов. Не менее 30 человек погибли.

Как сообщает издание USA Today, стихия привела к затоплениям и оползням на юге Соединенных Штатов. Около 750 домохозяйств в десяти американских штатах остались без света из-за оборванных электрических проводов. Шторм повредил сотни домов, свалил множество деревьев и переворачивал автомобили. Скорость смерча достигала 40 км/ч.

По данным издания, погибло по меньшей мере 30 человек. В Миссисипи зарегистрировали 11 смертей, в Южной Каролине — девять, в Джорджии — шесть, остальные погибли в Арканзасе и Северной Каролине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двойное землетрясение произошло в американском штате Айдахо.