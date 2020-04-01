Двойное землетрясение произошло в американском штате Айдахо

Штат Айдахо на западе США перенес два землетрясения за час, согласно информации Геологической службы США (USGS).

По данным сейсмологов, первые подземные толчки жители Айдахо почувствовали ближе к полуночи 31 марта по местному времени (три часа ночи 1 апреля по московскому времени. Магнитуда землетрясения составляла 6,5. Эпицентр находился на глубине 10 км.

Всего спустя полчаса началось второе землетрясение магнитудой 4,5. Оно произошло неподалеку от города Чаллис. Очаг залегал на той же глубине.

О погибших и возможных разрушениях не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, на Курилах объявили об угрозе цунами после мощного землетрясения. По данным местного главка МЧС РФ, в результате стихийного бедствия серьезных разрушений не было.