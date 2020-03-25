На Курилах объявили об угрозе цунами после мощного землетрясения

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в 500 километрах от Петропавловск-Камчатского. Фото: pixabay

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в 500 километрах от Петропавловск-Камчатского. Фото: pixabay

По Северо-Курильскому району объявили тревогу из-за цунами после землетрясения магнитудой 7,6. По предварительной информации, обошлось без жертв. Жителей эвакуируют.

Все случилось сегодня, 25 марта, в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского. По данным местного главка МЧС РФ, в результате стихийного бедствия серьезных разрушений не было.

Как сообщили РИА Новости, подземные толчки силой до пяти баллов ощутили жители в четырех районах Камчатки. Кроме того, сейсмологи предсказали волну цунами на Курилах.

После землетрясения ожидается высота волны цунами у Курил 15 сантиметров.

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