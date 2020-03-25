Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по коронавирусу

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что в случае распространения новой инфекции по итальянскому сценарию госпиталь готов трансформироваться в реанимационный центр. Он также отметил, что такой вариант является не единственным.

В ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным специалист заявил о двух возможных сценариях развития ситуации с вирусом Сovid-2019 — азиатском и итальянском. Он подчеркнул, что важно отработать именно второй вариант.

По его словам, медучреждение готово «трансформироваться» в случае большого количества пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в роддомах Петербурга усилили меры защиты от вирусных инфекций.