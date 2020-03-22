В роддомах Петербурга усилили меры защиты от вирусных инфекций

В петербургских родильных домах усилены меры защиты женщин и новорожденных от инфекций в связи с заболеваемостью новой инфекцией. В одном из них губернатор города Александр Беглов проверил соблюдение антикоронавирусных мер.

Обо всем стало известно в субботу, 21 марта. Глава Северной столицы посетил Родильный дом №9 в ходе объезда Московского района города. Беглов проверил, как выполняются меры по противодействию распространения коронавируа.

Как сообщили в пресс-службе губернатора города, в роддомах введен жесткий контроль здоровья медперсонала, уборку проводят по вирусному режиму каждый два часа. Также оборудованы боксы для пациентов на случай помощи роженицам с признаками вирусной инфекции.

Кроме того, беременные женщины с подтвержденным диагнозом коронавируса могут получить помощь в инфекционной больнице им. Боткина, где открыто профильное отделение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажиропоток в петербургском метро снизился на 25%.