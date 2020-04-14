Гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»

Гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. Фото: Baltphoto

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал сообщения об интересе ФК «Лацио» к нападающему Артему Дзюбе.

«Такая информация не соответствует действительности. Есть ли вероятность, что «Зенит» рассмотрит вариант по продаже Дзюбы? Нет, такого варианта нет», — сказал Медведев, сообщает Sport24.

Ранее СМИ сообщили, что итальянский клуб интересуются нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой. Один лучших футбольных агентов в мире Жорже Мендеш посоветовал римлянам обратить внимание на Дзюбу, пишет La Gazzetta dello Sport. У специалиста сохранились хорошие отношения с итальянским клубом.

В нынешнем сезоне форвард сыграл в 28 матчах во всех турнирах. Он забил 15 голов и сделал 12 голевых передач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.

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