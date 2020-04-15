Банк «Россия» передал медикам Петербурга оборудование для борьбы с коронавирусом

Банк «Россия» передал врачам Северной столицы медицинское оборудование и необходимые материалы для борьбы с коронавирусом на сумму более 700 миллионов рублей.

Организация закупила все необходимое за границей и транспортировала в Россию, передав затем медицинским учреждениям Санкт-Петербурга. Об этом рассказал градоначальник Александр Беглов в среду, 15 апреля. Губернатор поблагодарил партнеров города за неоценимую помощь. «Вместе мы победим», — заявил он на торжественной церемонии передачи оборудования врачам.

Это поможет врачам быстрее и эффективнее диагностировать коронавирусную инфекцию, а значит — успешнее лечить болезнь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Московский вокзал в Санкт-Петербурге полностью продезинфицировали. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.