Вора вещей из чужих автомобилей будут судить в Петербурге

Мужчина разбивал стекла у припаркованных машин и забирал вещи из салона.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по делу о кражах имущества с причинением значительного ущерба.

Как сообщили в городской прокуратуре, на скамье подсудимых оказался житель Ленинградской области. По версии следствия, обвиняемый разбивал стекла у припаркованных автомобилей и тайно похищал вещи из салона. Общая сумма похищенного составила более 370 тысяч рублей.

Фрунзенский районный суд рассмотрит уголовное дело по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петергофе двух подростков задержали за угон «ретро»-автомобилей. В полицию обратились три местных жителя. Один из них лишился ВАЗ 21063 1986 года выпуска. У второго угнали ВАЗ 21043. Третьим пропавшим автомобилем оказался Volkswagen Golf 1984 года выпуска.