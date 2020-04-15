Михаил Пиотровский возглавил Международный совет конкурса «Золотой Трезини»

Почетным председателем Международного совета Третьего архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» стал президент Всемирного клуба петербуржцев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Gazeta.spb.ru — информационный партнер конкурса

В совет также вошли директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова и директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марина Лошак.

Международный совет «Золотого Трезини» учрежден в 2020 году, после того как конкурс обрел международный статус при поддержке Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге. Приоритетная задача совета – поощрение архитектурной дипломатии, которая связывает страны через участие зодчих, дизайнеров, реставраторов и студентов со всего мира в ежегодном конкурсе и других мероприятиях, объединенных именем Доменико Трезини (1670–1734) – первого архитектора Петербурга, уроженца Швейцарии.

Помимо руководителей трех ведущих российских музеев, в совет входят представитель МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов (председатель совета), посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, посол Швейцарии в России Ив Россье, Генеральный консул Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджер М. Кулль (почетный председатель жюри конкурса), Генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге Квон Дон Сок, председатель правления Всемирного клуба петербуржцев Валентина Орлова и потомок Доменико Трезини Лоренцо Трезини (Швейцария).

Международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» проходит с 2018 года при поддержке Представительства МИД РФ в Санкт-Петербурге, Посольства России в Швейцарии, Посольства Швейцарии в России, Генерального консульства Швейцарии в Санкт-Петербурге, КГА, КГИОП, Всемирного клуба петербуржцев, Союза архитекторов России, Союза реставраторов России и СПбГАСУ.

Цель конкурса – выявление архитектурных, дизайнерских и реставрационных проектов, художественная ценность которых позволяет причислить их к произведениям искусства. В 2020 году голосование в 20 номинациях конкурса пройдет в два этапа.

На первом этапе отборочная комиссия конкурса определит шорт-лист финалистов, их список объявят 5 ноября. С 6 по 20 ноября в работу включатся более 100 экспертов международного жюри, которые оценят заявки финалистов и выберут победителей. Результаты голосования проверит и утвердит аудитор, юридическая фирма «Борениус».

Победителей наградят позолоченными статуэтками Доменико Трезини 1 декабря в бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа 5*. Работы лауреатов конкурса покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Музея истории Петербурга.

Прием заявок на третий «Золотой Трезини» проходит на сайте www.goldtrezzini.ru с 15 апреля по 15 октября 2020 года. Участие в конкурсе бесплатное.

Генеральный партнер конкурса «Золотой Трезини» – Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Системный партнер – Группа RBI. Официальный партнер награждения – строительная корпорация «ЛенРусСтрой».

Gazeta.spb.ru — информационный партнер конкурса.

Партнеры конкурса «Золотой Трезини»: https://goldtrezzini.ru/partners2020/.