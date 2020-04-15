Ученые считают, что вспышка COVID-19 в Петербурге продлится до середины лета

Пока пандемия лишь набирает обороты. Фото: pixabay.com

Пока пандемия лишь набирает обороты. Фото: pixabay.com

Вспышка заражения новым типом коронавируса в Северной столие может продлиться до июня-июля этого года, согласно прогнозу ученых.

Как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, эксперты отмечают, что оптимистичные и пессимистичные сценарии распространения COVID-19 могут отличаться на пике в 50 раз.

Названные учеными сроки возможной продолжительности вспышки — июнь-июль 2020 года — это 4-5 месяцев с даты подтверждения первого диагноза. В Петербурге первого зараженного диагностировали 4 марта.

На общую продолжительность повлияет эффективность введенных городом ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гендиректор Национального медицинского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто назвал обстановку с COVID-19 в Петербурге благоприятной.