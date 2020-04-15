Обстановку с COVID-19 в Петербурге назвали благоприятной

На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Северной столице развивается по благоприятному сценарию, однако город готовится к худшему, заявил гендиректор Национального медицинского центра имени В.А. Алмазова Евгений Шляхто.

Он рассказал в эфире передачи «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург», что сейчас в городе подготовлено около четырех тысяч коек для заразившихся. В скором времени число коек увеличат до шести тысяч. При ухудшении ситуации это число могут нарастить до 12 тысяч.

По словам медицинского директора сети клиник «Севергрупп» Любови Барановой, частные клиники помогают городским медучреждениям оборудованием, а также раз в неделю организовывают прием пациентов по ОМС.

Шляхто также отметил, что экстренная помощь продолжает работать в Петербурге. При этом он рекомендует по возможности отложить плановые операции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боткинской больнице закончились свободные койки для «легких» пациентов.