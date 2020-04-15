В Боткинской больнице закончились свободные койки для «легких» пациентов

Зона для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Зона для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Инфекционная больница имени Боткина временно прекратила прием больных с признаками ОРВИ, сейчас клиника принимает только пациентов в тяжелом состоянии.

Как сообщили gazeta.spb.ru в комитете по здравоохранению, на сегодняшний день медучреждение готово принимать только тяжелобольных, для которых еще осталось 600 коек. В запасах у больницы есть еще несколько мест, предназначенных для особенных категорий, они будут использоваться только в случае крайней необходимости.

Кроме того, стало известно, что проблемы с количеством свободных коек испытывает и Покровская больница. Медперсонал начал направлять поступивших пациентов с подозрением на коронавирус в Введенскую больницу, а также в Госпиталь для ветеранов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи Покровской больницы просят средства защиты от коронавируса.