Шоумен Александр Гудков сделал предложение возлюбленной

Комик раскрыл подробности личной жизни.

Об этом стало известно 15 апреля. Обо всем комик Александр Гудков рассказал в интервью Ксении Собчак на YouTube. Он, отвечая на вопрос о личной жизни, признался, что у него есть любимая. Юморист сделал ей предложение полгода назад, и она ответила ему согласием. Гудков не собирается устраивать пышных торжеств, так как не хочет привлекать к свадьбе много лишнего внимания. Собчак призналась, что согласна бесплатно отработать ведущей на мероприятии.

Напоминаем, что в интервью Гудков делился историями из прошлого, говорил о друзьях, своих занятиях и том, откуда он берет идеи для своих проектов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Александр Гудков на интервью довел Ксению Собчак до слез. Ксения Собчак предложила интервьюируемому придумать несколько шуток о ней самой. Гудков не растерялся и заявил, что между телеведущей и путаной есть много общего, но кое-что все-таки их отличает.