На Фонтанке появится приют для животных

В городе очень много бездомных животных, и всем им нужна помощь. Фото: Pixabay

В городе очень много бездомных животных, и всем им нужна помощь. Фото: Pixabay

Нежилое помещение, в котором смогут найти приют животные, не имеющие любящих хозяев, передано Благотворительному фонду «Мурград». Его выделил Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Фонд смог получить площадь для организации помощи животным, минуя торги — в качестве льготной поддержки от государства.

Помещение арендовано на 3 года, с возможностью продления. Оплата аренды будет сниженной (в 10 раз меньше рыночной цены).

Благотворительный Фонд «Мурград» был создан в 2016 году. И вот уже четвертый год помогает животным не имеющим дома. В целях фонда — создать как можно больше приютов в Северной столице.

Только за прошедший год КИО предоставил льготы 3000 объектам, в которых организовывается социальная помощь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минприроды поддержало идею о финансовой поддержке из бюджета приютов для животных.