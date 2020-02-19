Минприроды поддержало идею о финансовой поддержке из бюджета приютов для животных

Ранее в Госдуме предложили выделить из бюджета средства на приюты для животных. Фото: Pixabay

Ранее в Госдуме предложили выделить из бюджета средства на приюты для животных. Фото: Pixabay

Минприроды поддержало идею федерального финансирования приютов для животных в регионах. Об этом заявил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов со ссылкой на замминистра природы Константина Румянцева.

Ранее в Госдуме предложили выделить из бюджета средства на приюты для животных.

«Финансовое обеспечение — краеугольный камень, без федеральной поддержки их не решить. С Минфином будем отрабатывать (этот вопрос). Поддержка будет. Типовые проекты (приютов) поддерживаем», — процитировал Румянцева Бурматов, сообщает РИА «Новости».

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов призвал проверить все приюты, которые принадлежат общественным организациям. В случае необходимости, будут увеличены средства на их содержания. Помимо этого, рассматривается вариант создания приютов государственных. Деньги будут найдены и нужно найти территорию. Губернатор дал месяц членам правительства на проработку вариантов для осуществления данной инициативы.

Бюджет Петербурга на текущий год предусматривает финансовую помощь приютам в размере 2,7 млн рублей. Данные субсидии идут на оплату коммунальных услуг, получаемых приютами. В прошлом году такую финансовую поддержку получал только один приют для животных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что законодательное собрание Петербурга намерено провести обсуждение внесения изменений в городской закон. Предполагается, что это должно пойти на пользу приютам для бездомных животных.